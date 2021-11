Tutto pronto per Udinese-Genoa, lunch match della quattordicesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 12:30.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Udinese-Genoa, gara delle 12:30 e lunch match della quattordicesima giornata di Serie A. Alla Dacia Arena di Udinese, i bianconeri di Luca Gotti ospita la squadra di Shevchenko, alla seconda panchina rossoblù in Serie A. Il match mette in palio punti importanti in ottica classifica. La squadra friulana è poco sopra la zona retrocessione, a quota 14 punti in elenco. I liguri, invece, dovranno fare di tutto per provare ad uscire dai bassifondi dell’elenco ed allungare sulle ultime della classe visti i 9 punti in classifica Serie A.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Udinese-Genoa, le probabili formazioni

UDINESE (4-2-3-1): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck, Samir; Walace, Arslan; N. Molina, Pereyra, Deulofeu; Beto. Allenatore: Gotti. A disposizione: Padelli, Carnelos, De Maio, Zeegelaar, Jajalo, Makengo, Udogie, Soppy, Forestieri, Samardzic, Pussetto, Success.

LEGGI ANCHE >>> Caos Juventus, arriva il comunicato ufficiale del club bianconero

GENOA (3-4-1-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Cambiaso, Badelj, Rovella, Sturaro; Galdames; Pandev, Ekuban. Allenatore: Shevchenko. A disposizione: Semper, Marchetti, Ghiglione, Vanheusden, Sabelli, Melegoni, Touré, Behrami, Hernani, Buksa, Kallon, Bianchi.