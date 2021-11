“Non cambio idea”: Inter e Milan, è arrivato l’annuncio sul nuovo stadio

Nuovo stadio di Milano in arrivo? L’intervista al sindaco di Milano Beppe Sala: “Sto lavorando ad una soluzione da due anni”.

Per il nuovo stadio di Milano le discussioni sono ancora aperte. L’amministrazione comunale, capitanata dal Sindaco di Milano Beppe Sala, è da tempo al lavoro per trovare una soluzione. Ristrutturare il Meazza di San Siro o costruire un nuovo stadio: è questo il tema di dibattito che va avanti oramai da tantissimo.

Nuovo stadio Milano: parla il sindaco Sala

Intervenuto ai microfoni del quotidiano ‘La Stampa’, il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato a parlare del nuovo San Siro, rilasciando alcune dichiarazioni in merito: “E’ giusto affrontare tematiche correlate al nuovo stadio”.

“Mi viene da pensare, per esempio, all’utilizzo degli oneri di urbanizzazione. Indietro non si torna, non cambio idea. Da due anni ormai, da quando le squadre di Inter e Milan mi hanno detto a chiare lettere che non sarebbero rimaste a San Siro, lavoro ad una soluzione per il nuovo impianto”. Quale sarà la nuova casa delle due squadre di Milano? L’incognita resta.