“Non è in forma, ha giocato troppo”: stoccata all’ex bomber di Serie A

L’addio alla Serie A ha fatto male a Romelu Lukaku che continua a essere oggetto di critiche in Premier, anche dal suo allenatore.

Continua il momento no con la maglia del Chelsea di Romelu Lukaku. L’ex attaccante dell’Inter sta trovando diverse difficoltà in Premier rispetto alla sua esperienza in Serie A e sono addirittura i suoi tifosi e lo stesso tecnico Tuchel è apparso poco soddisfatto del rendimento del belga.

Il centravanti è subentrato solo a nove minuti dal termine nella sfida di Premier League tra Chelsea e Manchester United ed il suo ingresso non è apparso molto soddisfacente. Lo stesso tecnico tedesco dei Blues ha avuto parole molto dure nei suoi confronti.

Altro che Serie A, ancora problemi per Lukaku

Intervenuto ai microfoni della BBC Sport il tecnico Thomas Tuchel ha avuto parole dure nei confronti dell’ex stella dell’Inter campione d’Italia:

“Se è in piena forma è un titolare, ma al momento non lo è. Ha giocato anche più di quanto avrei voluto, ma eravamo così vicini alla porta avversaria che ho pensato che la sua presenza avrebbe potuto aiutarci”.