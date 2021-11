“Sarà il nuovo acquisto della Juve”: l’annuncio a sorpresa di Di Marzio

Mercato Juve, l’esperto Gianluca Di Marzio anticipa l’obiettivo principale dei bianconeri in vista del calciomercato di gennaio.

Scossa dai problemi dentro e fuori dal campo ma con la convinzione che questi ultimi saranno presto risolti, la Juventus progetta già un intervento importante nel mercato di gennaio per provare a risalire la china in classifica dopo un inizio di stagione deludente.

All’indomani della deludente sconfitta rimediata in casa contro l’Atalanta, che ha visto i bianconeri allontanarsi ulteriormente non solo dalla testa della classifica ma anche dal 4° posto obiettivo minimo stagionale, spunta un nome interessante per la mediana-Juve.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve-Zakaria, per Di Marzio si può fare

A farlo è Gianluca Di Marzio, rinomato esperto di calciomercato che già prima della sfida persa con la Dea aveva riferito su williamhillnews.it del forte interessamento da parte della Vecchia Signora per Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach.

Il centrocampista svizzero, 25 anni appena compiuti e in scadenza di contratto a giugno 2022, lascerà sicuramente il club in cui gioca attualmente. Forse già a gennaio e a prezzi decisamente contenuti, vista la situazione contrattuale. Secondo Di Marzio avrebbe scalato le gerarchie fino ad arrivare in cima alla lista di gradimento della Juventus.

LEGGI ANCHE>>>Balotelli, serata con l’ex Napoli: spuntano le foto in rete

La Vecchia Signora però dovrà vedersela non soltanto con la Roma, da tempo sulle tracce di Zakaria. Ma anche con un Borussia Dortmund che ha avuto la stessa idea. Una concorrenza che potrebbe contribuire non tanto ad alzare il prezzo del cartellino, che resterà comunque contenuto considerando lo spessore del giocatore, ma quello dell’ingaggio.