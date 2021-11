Milan, piove sul bagnato: rosso diretto, il titolare salta il Genoa

Pessime notizie in casa Milan. Non soltanto la sconfitta patita in casa contro il Sassuolo, Pioli dovrà rinunciare anche ad uno dei titolari.

Un pomeriggio nefasto per il Milan di Stefano Pioli. Una sconfitta pesante, quella subita a San Siro per mano del Sassuolo che ha saputo mettere all’angolo la capolista della Serie A. Una gara giocata bene dalla squadra di Dionisi, tatticamente intelligente ma soprattutto abile nello sfruttare gli inserimenti di giocatori che tra le linee hanno messo in serie difficoltà i ragazzi di Dionisi.

Una sconfitta che ora darà modo al Napoli di prendere in solitaria la vetta della classifica. Appuntamento per stasera alle 20.45, con gli azzurri che saranno impegnati in casa contro la Lazio, per un big match che mette in palio tre punti importantissimi. Poi il turno infrasettimanale, e proprio in quest’ottica arrivano pessime notizie per Pioli.

Milan, che tegola: rosso diretto per Romagnoli

Il Milan, infatti, dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli per la prossima sfida che vedrà i rossoneri impegnati fuori casa contro il Genoa. Un’assenza pesante, maturata a causa di un cartellino rosso diretto estratto dal direttore di gara ai danni del difensore.

Un’azione in contropiede del Sassuolo, con Defrel che ha saltato proprio Romagnoli, fallo da ultimo uomo ed espulsione con pochi dubbi per l’arbitro Manganiello che ha subito estratto il cartellino rosso. Oltre alla sconfitta, dunque, un’altra pesante notizia per Pioli che dovrà ora studiare la soluzione migliore nel reparto arretrato senza Romagnoli.