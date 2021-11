Napoli, poker alla Lazio nella notte di Diego: Spalletti in testa alla classifica

Straordinaria vittoria del Napoli che asfalta la Lazio trascinata da un grande Mertens. Gli azzurri in vetta solitaria in classifica.

Serata magica per il Napoli e tutti i suoi tifosi. Nella giornata dedicata all’inaugurazione della statua dedicata a Diego Armando Maradona gli azzurri asfaltano la Lazio con un netto 4 a 0 e lanciano un nuovo importante e serio messaggio al campionato. Gli azzurri volano in testa alla classifica e staccano il Milan portandosi a +3 sui rossoneri e +4 sull’Inter campione d’Italia.

Primi dieci minuti subito decisivi per il Napoli che passa subito in vantaggio con Piotr Zielinski e raddoppiano dopo soli 3 minuti con una magia del belga Dries Mertens. L’attaccante non fa rimpiangere Osimhen ed anzi è il migliore in campo siglando un’altra bella rete prima della fine del primo tempo.

Napoli, nella ripresa con la Lazio è passerella

Il secondo tempo è un’autentica formalità per il club azzurro che gestisce la gara e non subisce alcuna reazione da parte della squadra di Maurizio Sarri, in panne per tutta la gara.

Il Napoli non concede nulla ed esalta il pubblico a suon di serie di passaggi e un dominio al limite dell’imbarazzante. Brutta botta per la Lazio che cede senza alcuna reazione e perde nel finale anche Pedro per infortunio. Nel finale chiude i giochi Fabian Ruiz con una gran rete della distanza.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 35, Milan 32, Inter 31, Atalanta 28, Roma 25, Lazio 21, Fiorentina 21, Juventus 21, Bologna 21, Verona 19, Empoli 19, Sassuolo 18, Torino 17, Sampdoria 15, Venezia 15, Udinese 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 8, Salernitana 8