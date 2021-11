“Fuori in barella, sta piangendo”: PSG, che mazzata per il campione

Infortunio, lacrime e barella. Un finale di partita amaro per il Paris Saint Germain, Pochettino rischia di perdere a lungo il campione.

Una vittoria importante per il Paris Saint Germain, che ha cosi risposto alla critiche piovute negli ultimi giorni. Nonostante il primo posto con diversi punti di vantaggio sulla seconda della classe (+14 sul Nizza), il palato dei tifosi parigini si fa sempre più fine, al punto da sperare concretamente di poter portare a casa quanti più trofei possibile alla fine della stagione.

Ecco perchè per Mauricio Pochettino sarà necessario avere tutti a disposizione, soprattutto nei prossimi mesi dove si deciderà buona parte della stagione. In Champions la squadra francese continua ad avere un andamento claudicante. Un punto in due partite, la sconfitta durante l’ultima uscita contro il Manchester City. Oggi la vittoria, ma anche una brutta notizia che tiene in apprensione i tifosi.

Psg, brutto infortunio per Neymar: lacrime e barella

Una brutta batosta è arrivata proprio le finale della sfida giocata oggi contro il Saint Etienne, contro il quale il PSG si è imposto con un 3-1 che fa sorridere a metà. Si, perchè ad una manciata di minuti dal fischio finale si è fatto male Neymar. Un brutto infortunio, visto il movimento innaturale della caviglia in caduta.

Ora c’è apprensione. Il giocatore brasiliano è stato costretto a lasciare il campo in barella, tra le lacrime. Le prossime ore saranno ovviamente rivelatorie, per capire la reale entità dell’infortunio di Neymar. In apprensione i tifosi ed ovviamente lo stesso Pochettino, che rischia di perdere per un po’ di tempo uno dei suoi campioni.