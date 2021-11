“Difficile sapere quando…”: PSG, Pochettino gela i tifosi

Alla vigilia della sfida contro il Saint-Etienne il tecnico del PSG Mauricio Pochettino non si sbilancia sul possibile ritorno di una stella.

“Tutti lo conosciamo come giocatore, ha tanta esperienza, è un grandissimo campione. Al gruppo può aggiungere le sue conoscenze e i suoi valori. Certo dovremo vedere come si adatterà a un campionato tanto diverso dalla Liga. Ha bisogno di giocare.”

È questo il pensiero di Mauricio Pochettino a proposito di Sergio Ramos, leggenda vivente del calcio spagnolo e mondiale che, lasciato in estate il Real Madrid a parametro zero dopo 15 anni di onorato servizio, avrebbe dovuto rappresentare uno dei grandi rinforzi del PSG pronto a conquistare l’Europa.

Il condizionale è d’obbligo, perché a distanza di oltre 4 mesi dal trasferimento, annunciato lo scorso 8 luglio, Sergio Ramos non ha ancora debuttato con la maglia dei parigini a causa di non meglio specificati problemi fisici che hanno fatto ipotizzare addirittura un suo ritiro. Dubbi accantonati dopo il suo ritorno agli allenamenti, anche se adesso la domanda è d’obbligo: quando scenderà in campo?

Sergio Ramos-PSG, quando l’esordio?

L’occasione potrebbe arrivare già oggi nella sfida valida per il 15° turno di Ligue 1 in casa del Saint-Étienne: Sergio Ramos figura nella lista dei convocati stilata da Pochettino, ma non è ancora certa la sua presenza in campo. Il tecnico argentino ha risposto così alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa precedente il match.

“Si sta comportando in modo normale, da professionista, cerca di aiutare la squadra. Se giocherà oggi? Difficile prevederlo, ci vorrà il tempo necessario.”

Il PSG dunque aspetta il suo campione, che a 35 anni e con un palmares che pochi possono vantare – 5 campionati spagnoli, 4 Champions League, 2 Europei e un Mondiale vinti con la Spagna con cui è sceso in campo in ben 180 occasioni – non sembra avere intenzione di gettare la spugna. Quando lo rivedremo in campo, però, resta un mistero.