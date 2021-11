Donnarumma, addio al PSG? La risposta ufficiale è arrivata stasera

Donnarumma ed il PSG, arriva la risposta ufficiale sulle voci di un possibile addio dell’ex portiere del Milan.

Che la storia di Donnarumma al Paris Saint Germain non goda di grandi entusiasmi, è noto ormai da tempo. L’ex portiere del Milan, infatti, ha vissuto un avvio di stagione molto complicato in Francia, che l’alternanza con Keylor Navas non ha fatto altro che acuire. Le critiche dei tifosi parigini, le punzecchiati dei media francesi, ed una scarsa continuità che evidentemente ha impedito a Gigio di trovare serenità in questa nuova avventura.

Il tutto, poi, ha portato anche al nascere di voci particolari. Da qualche settimana c’è chi ha messo anche in dubbio la permanenza di Donnarumma in Francia. Sia perchè l’investimento è stato importante, e tenere un giocatore del genere in panchina è un danno anche economico per il club, ma anche perchè lo stesso portiere italiano ha già chiarito di non vivere serenamente l’alternanza tra i pali con il suo compagno di squadra.

Donnarumma e l’addio al PSG, il presidente ha chiarito tutto

E cosi di addio si è parlato in queste settimane, a discapito anche di quelle che sono state le smentite, arrivate fino ad un certo punto anche dallo stesso Donnarumma. Eppure, serviva un gesto forte per spazzare via le polemiche ma soprattutto i dubbi sull’avventura dell’ex Milan in quel Parigi.

A dare, cosi, una spallata alle speculazioni di mercato ci ha pensato direttamente il presidente del Paris Saint Germain. In occasione della consegna del Pallone d’Oro a Lionel Messi, infatti, Nasser Al Khelaifi ha parlato ai media – come riportato dal giornalista Hadrien Grenier di ‘Le10Sport’- soffermandosi proprio sulla questione: “Gianluigi Donnarumma è semplicemente straordinario, contribuirà al successo del Paris Saint Germain nelle prossime stagioni