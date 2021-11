Gli infortuni preoccupano l’Inter: i nerazzurri tornano sul mercato

L’infortunio di Matteo Darmian preoccupa l’Inter ed i nerazzurri pensano di intervenire sul mercato nel calciomercato di Gennaio.

Dopo un inizio stagione leggermente complicato l’Inter ha trovato finalmente la quadra ed i nerazzurri sono in piena corsa per il campionato. Il club di Inzaghi si è qualificato per gli ottavi di finale di Champions e sono reduci da un filotto di vittorie, conclusosi però con una brutta notizia.

Nel match vinto a Venezia i nerazzurri hanno perso per infortunio Matteo Darmian, uno degli uomini migliori in questo momento. Il calciatore, come riportato sul sito ufficiale del club, ha subito un risentimento muscolare al retto anteriore della coscia sinistra e dovrà restare fermo per qualche gara.

Inter, torna di moda il nome di Nandez

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il club nerazzurro sta pensando di tornare sul mercato e per gennaio pensa al centrocampista e jolly del Cagliari Nahitan Nandez.

Il giocatore è in uscita da tempo dal club sardo e l’Inter pensa al suo arrivo per utilizzarlo nel ruolo di esterno di centrocampo. L’infortunio di Darmian preoccupa e Dumfries fatica ad ambientarsi nel calcio italiano. I nerazzurri pensano cosi a Nandez per gennaio.