Milan, grana centravanti: Ibra-Giroud e il piano di gennaio

Tiene banco il punto interrogativo sul centravanti del Milan in vista del proseguimento della stagione. I continui infortuni di Giroud, e la ‘carta d’identità’ di Ibra, starebbe allarmando leggermente la società rossonera

Il Milan potrebbe piombare su un nuovo attaccante in vista del mercato di gennaio. Tutto potrebbe dipendere dai potenziali tempi di recupero di Giroud e dal suo stato di forma. Qualora l’attaccante francese dovesse offrire garanzie, la società rossonera potrebbe evitare un nuovo intervento sul mercato, soprattutto considerando anche la presenza di Rebic e quella del giovane Pellegri.

Per quel che riguarda Ibrahimovic, è chiaro che lo svedese rappresenta un’assoluta certezza, ma è inevitabile domandarsi se e cosa rappresenterà per il futuro rossonero. Rebic, dal canto suo, una volta ristabilitosi dall’infortunio, potrebbe agire nella posizione di centravanti in caso di necessità.

Centravanti Milan, il piano per il futuro e l’idea Lucca dal Pisa

Il Milan potrebbe valutare un nuovo piano mercato in vista di gennaio, ma con sguardo proiettato al futuro. In caso di condizioni altalenanti di Giroud e Ibra, il club rossonero potrebbe valutare l’affondo su Lucca.

Il giovane attaccante del Pisa, valutato circa 20 milioni di euro, potrebbe vestire rossonero già da gennaio per completare il reparto offensivo rossonero. Lucca rappresenterebbe un chiaro investimento in chiave futura, partendo già dalla prossima stagione in attesa di conoscere il futuro di Giroud e quello di Ibrahimovic.