Pallone d’Oro, l’idea di Dani Alves ‘commuove’: “Sarebbe bello…”

Tra poche ora sarà assegnato il Pallone d’Oro. Dani Alves, in un’intervista a Sky Sport’, ha espresso la sua preferenza per Eriksen.

E’ la giornata della consegna del Pallone d’Oro. Il trofeo, istituito nel 1956 dall’Equipe, sarà riassegnato dopo un anno di assenza per colpa della Pandemia. Ci sono ben cinque giocatori italiani candidati alla vittoria finale: Barella, Bonucci, Chiellini, Donnarumma e Jorginho.

Il giocatore del Chelsea è quello che ha più possibilità di vincerlo, visto le vittorie, oltre a quella dell’Europeo, della Champions League e della Supercoppa Europea. Gli ultimi rumors danno per favoriti Messi e Lewandoswki, con l’argentino in netto vantaggio sull’attaccante del Bayern Monaco.

Dani Alves sul Pallone d’Oro: “Lo darei ad Eriksen”

Dani Alves, intervistato da ‘Sky Sport’, si è soffermato sull’assegnazione del Pallone d’Oro di quest’anno: “Lo meriterebbe Eriksen, per tutto quello che ha passato. Sarebbe un forte messaggio per tutto il mondo del calcio, facendo provare più sensibilità alla gente. Messi? E’ il migliore da 20 anni, ma per tutti sarebbe bello se Eriksen fosse premiato”.

Il calciatore del Barcellona ha parlato anche della Juventus, sua ex squadra: “Sono triste nel vedere la squadra in questa situazione. Il calcio italiano è molto più equilibrato adesso, ma la Juventus resta una grande squadra. Penso che possa tornare ai livelli che le competono”.