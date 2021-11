Pallone d’Oro, Totti non ne può più: “Ci siamo abituati a…”

Totti parla dell’attesissima serata di oggi in cui sarà assegnato il Pallone d’Oro: non vorrebbe nuovamente la vittoria di uno tra Messi e Ronaldo.

Il capitano storico della Roma ha le idee chiare su chi vorrebbe come vincitore del Pallone d’Oro. Questa sera alle 20:30, a Parigi, si svolgerà infatti l’attesissima serata di premiazione per decretare chi sarà il miglior giocatore dell’anno 2021.

I tre criteri principali per l’assegnazione saranno infatti: prestazioni individuali e di squadra nel 2021; talento e sportività, ovvero fair play, del giocatore; la carriera del giocatore. Nella lista dei 30 finalisti non mancano certamente i nomi di Messi e di Cristiano Ronaldo ma Francesco Totti è apparso categorico: non vorrebbe lo vincesse uno tra loro due.

Pallone d’Oro, per Totti merita di vincerlo Lewandowski

Intervenuto in un’intervista al quotidiano spagnolo ‘Sport’, Francesco Totti ha parlato dell’assegnazione del Pallone d’Oro, per l’edizione siglata 2021. In totale sono 30 i campioni in corsa per la vittoria del premio, tra cui anche i cinque italiani Barella, Bonucci, Chiellini, Donnarumma e Jorginho.

Totti, quindi, non ha dubbi su chi è il suo nome favorito e preferito in corsa all’ottenimento del Pallone d’Oro: “Noi siamo abituati a vederlo assegnato a uno tra Messi e Ronaldo, ma io quest’anno lo darei a Lewandowski“. Il centravanti del Bayern Monaco è certamente uno dei favoriti tra tutti coloro che sono stati individuati.