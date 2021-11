Il pupillo di Inzaghi si fa male: Inter, adesso è costretto a farlo

Cattive notizie per l’Inter di Simone Inzaghi: due infortuni in difesa complicano la vita ai nerazzurri in vista di Spezia e Roma.

Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League ottenuta dopo ben 10 anni dall’Inter e la vittoria ottenuta anche contro il Venezia in Serie A, sabato sera, non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. I nerazzurri saranno infatti impegnati in tre match importanti nel giro di una settimana e il tecnico deve fare i conti con altri due infortuni nel reparto difensivo. Dopo De Vrji, infatti, si fermano anche Darmian e Ranocchia. Ora Inzaghi è costretto a correre ai ripari.

Inter, out il pupillo di Inzaghi: Darmian si ferma e con lui anche Ranocchia

Il reparto difensivo dell’Inter, in vista dello Spezia prima (contro cui giocherà il 1° dicembre) e della Roma dopo (match previsto per il 4 dicembre), preoccupa Simone Inzaghi. Poco fa è infatti arrivato il comunicato ufficiale da parte del club in cui si afferma che: “Esami clinici strumentali per Matteo Darmian e Andrea Ranocchia questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per Matteo Darmian risentimento muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Per Andrea Ranocchia risentimento muscolare all’adduttore breve della coscia destra. Le condizioni dei due nerazzurri saranno rivalutate tra qualche giorno”.

Andrea Ranocchia è stato chiamato, nelle ultime gare. a ricoprire il posto di De Vrij, anche lui infortunato, e ha dimostrato di riuscire a mantenere un’ottima stabilità difensiva. Matteo Darmian è invece stato fin da subito un pupillo di Simone Inzaghi, garantendogli quelle certezze che ad oggi Dumfries ancora non riesce a dare. Ora però il tecnico nerazzurro è costretto a correre ai ripari e, per questo motivo, c’è la forte possibilità di vedere proprio l’olandese in campo dal 1′ già martedì.