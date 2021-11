L’ultima mossa di Elkann per la Juventus: “Ha mobilitato i…”

Elkann ha mobilitato i suoi avvocati per difendere la Juventus dall’accusa al centro dell’inchiesta della Procura di Torino sulle plusvalenze

L’inchiesta della Procura di Torino avviata intorno alle plusvalenze generate dalla Juventus ha scosso l’ambiente bianconero, che sta già vivendo un periodo non particolarmente felice a causa dei risultati altalenanti raccolti finora sul terreno di gioco. La dirigenza bianconera tuttavia si chiude a riccio e fa fronte compatto per rispondere alle ‘accuse’.

Oggi i pm ascolteranno un altro dirigente juventino. Le indagini iniziate a maggio dei procuratori Santoriello, Bendoni e Gianoglio proseguono.

Juventus, fronte compatto dei bianconeri: John Elkann ha già contattato i suoi avvocati per difendere il club

Nel decreto di perquisizione, riporta ‘TuttoSport’, scrivono i procuratori che sarebbero emersi «indizi precisi e concordanti per ritenere che i valori sottesi ai trasferimenti in questione non siano stati oggetto di una fisiologica trattativa di mercato ma che si sia di fronte a operazioni sganciate da valori reali di mercato, preordinate ed attestanti ricavi meramente contabili, in ultima istanza fittizi».

La Juventus è intenzionata a difendersi a spada tratta. John Elkann pare abbia già ‘sguinzagliato’ i suoi avvocati per difendere il club. Come sottolinea il quotidiano torinese, la sua presenza all’Allianz Arena nel match di sabato contro l’Atalanta – al fianco del cugino Andrea Agnelli – non è casuale ma è il segnale di una forte coesione e compattezza della famiglia al timone della società bianconera.

Gli inquirenti intanto stanno studiando i plichi raccolti dalla sede della Juventus durante la perquisizione effettuata sabato. Nella fase istruttoria saranno sentiti tutti i dirigenti bianconeri coinvolti.

La compagine juventina rischia da una semplice ammenda fino ad una penalizzazione e, nel caso più grave, anche l’esclusione dal campionato. In passato, è risultato difficile accertare l’esistenza di plusvalenze anomale.