“Lo fa goffamente…”: Donnarumma, dalla Francia giudizi severi

Il Psg ha battuto per 3-1 il Saint Etienne ma il ritorno in campo di Donnarumma è stato negativo: l’italiano imperfetto sul gol avversario

Gigio Donnarumma bocciato al ritorno in campo. Il portiere italiano è stato giudicato responsabile sul gol del momentaneo vantaggio del Saint Etienne contro il Psg. La squadra di Mauricio Pochettino ha ribaltato il punteggio nel secondo tempo dopo aver trovato il pari già nel recupero del primo tempo con Marquinhos. L’estremo difensore ex Milan però non ha convinto la stampa francese.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Psg, Donnarumma bocciato contro il Saint Etienne: poco sereno con i piedi, imperfetto sul gol

La pagella con cui ‘Goal.com’ giudica la prestazione di Gigio Donnarumma contro il Saint Etienne è tutt’altro che positiva. Il portiere italiano è stato ‘bucato’ da Bouanga al 23′. In quella circostanza però la critica all’ex Milan si concentra principalmente sulla sua respinta sulla precedente conclusione di Kolodziejczak che ha apparecchiato la tavola per la ribattuta dell’attaccante esterno. Il suo intervento è stato giudicato maldestro. Inoltre, secondo lo stesso media, è evidente la mancanza di serenità come testimoniato dai suoi rilanci con i piedi.

Il Psg ha sfruttato l’espulsione del difensore per cancellare l’incertezza di Donnarumma e venire a capo del match con la doppietta di Marquinhos e il gol del sorpasso di Di Maria tra le de reti del brasiliano.

LEGGI ANCHE >>> “Rispondo ai pappagalli che…”: Buffon furioso in diretta a Sky

Per Donnarumma, prosegue l’alternanza tra i pali con Keylor Navas. Pochettino sta distribuendo minuti per entrambi senza fissare delle gerarchie tra i pali. Il portiere italiano non scendeva in campo da titolare da quasi un mese. L’ultima volta, infatti, aveva partecipato al confronto con il Lille (29 ottobre). Poco più recente invece la sua ultima titolarità assoluta prima della sfida con il Saint Etienne: 3 novembre, in Champions, contro il Lipsia.