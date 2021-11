L’ufficialità del Napoli che ribalta di nuovo l’attacco di Spalletti

Matteo Politano può rientrare: l’attaccante del Napoli è guarito dal Covid-19 e dovrà sostenere solo gli esami di routine prima di unirsi al gruppo di Spalletti.

Dopo le sconfitte contro l’Inter e lo Spartak Mosca, si è creduto che il Napoli potesse entrare in un vortice di difficoltà e perdere la stabilità raggiunta durante queste prime quattordici giornate di Serie A. Insieme ai due risultati negativi, infatti, sono giunti anche gli infortuni di Osimhen e Anguissa, oltre le assenze di Demme e Politano a causa del coronavirus. La situazione però è cambiata totalmente in favore degli azzurri.

Napoli, Politano torna a disposizione di Spalletti: è guarito dal Covid-19

💪 Matteo Politano è risultato negativo al Covid-19.

Il calciatore nella giornata di oggi effettuerà gli esami previsti dal protocollo in vigore e nei prossimi giorni si aggregherà nuovamente al gruppo.@MPolitano16 😍 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/lVS0rEOU4U — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 29, 2021

Il Napoli ha risposto alle difficoltà con uno straordinario poker casalingo contro la Lazio di Sarri, nella serata del tributo a Diego Armando Maradona a un anno dalla sua scomparsa. In una cornice di pubblico mozzafiato, Mertens ha riaffermato la sua paternità nel ruolo dei centravanti con una doppietta. In gol anche Zielinski e Fabian. Inoltre, si è rivisto Demme, rientrato dalla positività al Covid-19. Luciano Spalletti si è detto molto soddisfatto e questo lunedì mattina per il tecnico è giunta un’altra notizia importante.

Come riferito dalla società azzurra attraverso il proprio canale Twitter, anche Matteo Politano è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato dopo aver riscontrato di essersi contagiato. In giornata l’attaccante “effettuerà gli esami previsti dal protocollo in vigore e nei prossimi giorni si aggregherà nuovamente al gruppo”. Una soluzione offensiva importante per Spalletti, che conta su di lui fin dal primo giorno e per avere a disposizione un’alternativa per variare il fronte offensivo, in attesa del ritorno del centravanti nigeriano.