Donnarumma, il commovente gesto che nessuno ha notato

Serata importante per Gianluigi Donnarumma che ha vinto il trofeo Yashin ed è arrivato decimo nella classifica del Pallone d’Oro.

Serata speciale per il portiere dell’Italia e del Psg Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore ha conquistato per la prima volta in carriera il premio Yashin (miglior portiere del 2021) ed è arrivato decimo nella classifica finale riguardo la corsa al Pallone d’Oro, competizione vinta da Lionel Messi.

E’ stata una bella serata per l’ex portiere del Milan che si è seduto accanto all’ex compagno di squadra, il difensore Simon Kjaer. Nel corso della premiazione Gianluigi ha fatto un gesto che davvero in pochi hanno notato.

Il gesto di Donnarumma nei confronti di Simon Kjaer

Nel corso della serata anche il difensore Simon Kjaer ha ricevuto tanti elogi ed applausi, soprattutto per il ‘più grande salvataggio del 2021′ quando in campo fu molto veloce e contribui’ a salvare il connazionale e compagno di squadra Christian Eriksen.

Nel corso del video in cui si omaggiava Kjaer e con tutto il pubblico ad applaudire ‘Gigio’, seduto accanto a Simon, ha appoggiato la testa sulla spalla del compagno in maniera affettuosa ed ha mostrato il gran rapporto con il centrale nordico.