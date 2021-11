“Ipotesi seria”: Insigne, lo spauracchio che preoccupa i tifosi del Napoli

L’opzione Inter appare sempre molto seria per il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto con gli azzurri.

Il futuro di Lorenzo Insigne è ancora tutto da decidere. Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno ed al momento nulla è deciso. Dopo il match vinto contro la Lazio il calciatore ha sottolineato come il futuro non dipende solo da lui ed ha, tra le righe, inviato un nuovo messaggio alla società. Sul giocatore c’è ancora l’interesse dell’Inter.

Come riporta Calciomercato.it il club nerazzurro è una seria opportunità per il giocatore con la società che pensa ad Insigne come il dopo Alexis Sanchez. Ad ora non c’è alcun accordo, ma Lorenzo si guarda intorno e la squadra di Inzaghi è un’ipotesi concreta.

L’Inter fa tremare i tifosi del Napoli su Insigne

Attualmente Insigne percepisce 5 milioni di euro e la nuova offerta del Napoli è di 3,5 milioni più 1,5 difficilmente raggiungibili, una proposta al ribasso. Insigne riflette attentamente sulla situazione.

L’Inter ha contatti frequenti con l’agente del calciatore, ma al momento non c’è alcuna offerta. Intanto arrivano sirene anche dalla Premier con il Newcastle ed il Tottenham di Antonio Conte che monitorano il capitano azzurro.