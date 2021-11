Marotta ha già trovato il sostituto di Perisic: offerta in arrivo

Marotta e Ausilio al lavoro per assicurarsi il cartellino di un talento brasiliano: l’Inter segue Abner dell’Athletico Paranaense.

L’Inter di Steven Zhang è al lavoro per regalare a Simone Inzaghi ed ai tifosi nuovi innesti da inserire in rosa. Il presidente del club nerazzurro è alla caccia di occasioni per provare ad acciuffare Milan e Napoli il prima possibile. La dirigenza, capitanata da Beppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio, si è già affacciata sulla finestra invernale di calciomercato. L’obiettivo principale è sostituire Ivan Perisic, sempre più nel mirino della Bundesliga.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Abner nel mirino di Marotta

Il laterale dell’Inter potrebbe lasciare il club a fine stagione. Secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter seguirebbe un talento brasiliano. Abner Vinicius da Silva Santos, noto ai più semplicemente come Abner, è il primo obiettivo per il dopo Perisic. Il classe 2000, anche se ancora acerbo, potrebbe arrivare in Europa prima del previsto. Con un cartellino che si aggira attorno ai 10 milioni di euro, Marotta e Ausilio preparano la trattativa: i nerazzurri, per il momento, non si spingono oltre i 4.5 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, le rassicurazioni non bastano: gli effetti dell’indagine sulla Borsa

Inter, chi è Abner?

Abner è un calciatore classe 2000, bravo in fase offensiva, ma attento in quella difensiva. Il suo cartellino è di proprietà dell’Athletico Paranaense che l’ha acquistato nel 2019. Il valore del suo cartellino si aggira attorno ai 10 milioni di euro.