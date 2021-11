Inter, l’astuto piano di Marotta regala a Inzaghi il nuovo bomber

Marotta sta mettendo a punto un diabolico piano di mercato per rinforzare l’Inter: Sanchez contropartita tecnica al River per Alvarez

Un doppio colpo di mercato. Potrebbe essere racchiusa in questo modo l’operazione alla quale starebbe lavorando Beppe Marotta in vista del calciomercato di gennaio. Il direttore generale dell’Inter vuole rinforzare la squadra di Simone Inzaghi e avrebbe articolato una manovra efficace per aggiungere un nuovo elemento all’attacco nerazzurro e allo stesso tempo far rifiatare le casse della società levando di torno uno degli ingaggi più ingombranti con cui deve fare i conti. La notizia è stata data dal portare argentino “TyC Sports” e ha trovato conferme in ambienti italiani, tramite le fonti consultate da ‘SportItalia’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, un esubero finanzia il nuovo grande colpo argentino: Alexis Sanchez può uscire per far posto a Julian Alvarez

Alexis Sanchez ha trovato poco spazio durante questa stagione e l’arrivo in squadra di Joaquin Correa in estate ha ulteriormente ristretto il proprio minutaggio, già peraltro molto limitato nei sui precedenti anni di Inter. Nel corso del calciomercato estivo però i nerazzurri non sono riusciti a trovare una soluzione per liberarsi del suo consistente ingaggio. Ora il 32enne cileno, che ha un contratto fino al 2023, potrebbe entrare in un’operazione sensazionale che coinvolgerebbe anche la giovane promessa del ‘futbol’ argentino, Julian Alvarez. L’ex Barcellona e Manchester United, infatti, potrebbe tornare in Sud America, entrando nell’operazione che porterebbe il giovale talento del River Plate in Italia.

Il classe 2000 di Calchin ha da poco ottenuto il titolo argentino con la formazione di Marcelo Gallardo. Non solo, perché è stato uno degli elementi di diamante della squadra. Il contratto in scadenza a dicembre 2022 però non offre molti margini alla dirigenza dei ‘Millonarios’, che quindi vedono di buon occhio la proposta dell’Inter. Le parti sono al lavoro per definire la trattativa. Sanchez sarebbe la parziale contropartita per Alvarez.

LEGGI ANCHE >>> Roma, che tegola per Mourinho: attaccante positivo al Covid

L’ascesa di Julian Alvarez è irrefrenabile. Un percorso che ricorda da vicino quello compiuto da Lautaro Martinez, con cui il nuovo fuoriclasse argentino condividerebbe lo spogliatoio. Nell’ultima stagione ha firmato 21 reti e 14 assist tra Superliga, Copa de la Liga e Libertadores. Numeri da capogiro che hanno fatto scomodare per lui diverse società importanti del ‘Vecchio Continente’. L’Inter però potrebbe spuntarla attraverso ‘l’astuto’ piano di Marotta.