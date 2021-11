DIRETTA Salernitana-Juventus: segui la partita LIVE

Alle 20.45 spazio a ben due match in anticipo di questo turno infrasettimanale di Serie A. Scendono in campo anche Salernitana e Juventus.

Per la Juventus arriva un’altra prova importante, contro un avversario ovviamente abbordabile ma che potrebbe creare qualche grattacapo. La Vecchia Signora, infatti, vive un momento per il quale ogni sfida può rappresentare un problema. Ed ecco perchè anche quella in programma stasera contro la Salernitana va affrontata con la giusta concentrazione.

I bianconeri hanno bisogno di punti, ma soprattutto di dare un segnale forte a tutto l’ambiente. La sconfitta col Chelsea, ma soprattutto quella contro l’Atalanta, hanno mostrato tutti i limiti di una squadra che soprattutto sotto il punto di vista mentale non ci sta dentro.

Di fronte, stasera, una squadra che ha tanta fame di punti. La permanenza in Serie A è ovviamente l’obiettivo della Salernitana, e portare a casa quanti più punti possibile è ovviamente un aspetto essenziale. Certo, la Juventus non è una compagine abbordabile, ma anche in questo caso conteranno le motivazioni.

Salernitana-Juventus, le formazioni ufficiali