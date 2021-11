“Assolutamente no…”: Inter, l’annuncio di Marotta sullo scandalo

Beppe Marotta a Libero tocca il tema plusvalenze e analizza la situazione in casa Inter: “Noi assolutamente non coinvolti”.

Il caos dopo le indagini della Guardia di Finanza sulle plusvalenze della Juventus scende a cascata su tutta la Serie A. Secondo l’edizione odierna di Repubblica ci sarebbero numerosi club coinvolti, non solo i bianconeri. Tra questi sembra esserci quasi sicuramente anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, coinvolto dopo l’affare Victor Osimhen. Ma l’Inter e le altre big del campionato? In una lunga intervista rilasciata ai taccuini di ‘Libero, Beppe Marotta, amministratore delegato del club nerazzurro, ha toccato anche questa tema.

Inter, Marotta sul caso plusvalenze

Ecco uno stralcio di quanto dichiarato: “Cosa sento di dire sulle plusvalenze? Penso che il modello italiano debba garantire il player trading. Siamo un campionato di transizione, i campioni non finiscono più la carriera qui. Abbiamo visto con Lukaku e Hakimi che chi viene in Italia spera poi di andare al PSG o in Premier League. Dobbiamo assistere anche a queste situazioni, perché Hakimi e Lukaku hanno generato plusvalenze”.

Poi conclude: “Se l’Inter ha problemi a proposito delle ‘plusvalenze fittizie‘? Assolutamente no“.