Mondiali, ancora una tegola: Italia senza attaccanti, stop lunghissimo

Brutte notizie per l’Italia di Roberto Mancini. L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha riportato un infortunio di almeno due mesi.

Continuano ad arrivare notizie tutt’altro che positive per l‘Italia. Gli azzurri non sono riusciti ad ottenere la qualificazione diretta per i Mondiali e nel mese di Marzo affronteranno la Macedonia del Nord nella semifinale playoff (in finale contro la vincente di Portogallo-Turchia).

Oltre a questo arrivano ulteriori problemi per la squadra di Roberto Mancini. Si è fermato infatti per un lungo stop l’attaccante del Torino Andrea Belotti, per lui 2021 finito ed il giocatore dovrebbe tornare a Febbraio inoltrato, a ridosso appunto delle qualificazioni Playoff.

Italia, l’infortunio di Belotti complica i piani di Mancini

Come riporta il sito ufficiale del Torino il calciatore ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Un’importante perdita per i granata ed anche per il ct della Nazionale.

A causa di questo stop sarà difficile recuperare Belotti per i Playoff Mondiali, l’azzurro era la prima alternativa in attacco a Ciro Immobile ed ora il ct dovrà trovare nuove soluzioni per l’attacco.