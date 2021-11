“Salta l’allenamento per…”: PSG, Pallone d’Oro ‘indigesto’

Dopo la vittoria del settimo Pallone d’Oro Lionel Messi ha saltato l’allenamento odierno del PSG a causa di un attacco di gastroenterite.

Nella giornata di ieri la stella del Psg Lionel Messi ha conquistato il suo settimo Pallone d’Oro in carriera. Qualche polemica sui social per il suo successo a discapito di Robert Lewandowski, ma l’attaccante argentino ha poi festeggiato con un ampio post il suo trionfo.

Dopo aver fatto nottata inoltrata festeggiando con alcuni amici a Parigi la stella argentina ha saltato l’allenamento odierno del PSG a causa di una gastroenterite. Le condizioni di Leo e del suo connazionale Leandro Paredes saranno ora valutate di giorno in giorno.

PSG, la situazione in infermeria

Con Neymar fermo per infortunio (oltre due mesi di stop) la situazione di Messi è da monitorare calcolando soprattutto l’ampio vantaggio dei parigini sui rivali in campionato.

Nel corso dell’allenamento odierno è tornato in gruppo Mauro Icardi ed entro giovedi’ rientreranno a pieno regime anche centrocampisti come Georginio Wijnaldum ed Ander Herrera. Diversa la situazione di Julian Draxler che resterà fermo ancora per altre due o tre settimane.