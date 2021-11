“Non è più all’altezza”: Juventus, nuovi rumors sul ribaltone

Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani John Elkann sarebbe furioso del cugino Andrea Agnelli e vorrebbe le sue dimissioni.

Le acque sarebbero più agitate che mai in casa della Juventus, e anche un gesto che molti avevano ritenuto di sostegno da parte della famiglia, come la presenza di John Elkann in tribuna al fianco del cugino e presidente bianconero Andrea Agnelli, potrebbe essere stata male interpretata.

La Juventus è nel caos, e secondo quanto riportato da La Verità proprio Elkann sarebbe furioso con Agnelli. Furioso al punto da chiederne la sostituzione, pur consapevole che nella situazione attuale la mossa potrebbe sembrare quasi un’ammissione di colpa. Per questo potrebbero essere attesi tempi migliori, ma una cosa sembra certa: l’attuale presidente bianconero non sembra destinato a ricoprire il ruolo ancora a lungo.

Juventus, Elkann è stanco di Agnelli: “Non è più all’altezza”

Secondo La Verità Elkann, che oggi definirebbe il cugino “impresentabile, inadeguato e non più all’altezza” del ruolo, avrebbe voluto intervenire già mesi fa. Segno di un’insofferenza che parte da lontano e che riguarderebbe altri numerosi passi falsi e cadute di stile, dall’addio a Marotta all’affare-Cristiano Ronaldo per poi concludere, è storia della scorsa estate, con il danno d’immagine causato dalla Superlega naufragata nel giro di un giorno.

Nessuno nega che Andrea Agnelli abbia svolto un ruolo fondamentale nella storia del club più vincente d’Italia. Sotto la sua guida la Juventus ha conquistato 9 Scudetti consecutivi e giocato due finali di Champions League, ergendosi a capo di un popolo che veniva dalle deludenti stagioni post-Calciopoli.

I recenti passi falsi tuttavia sarebbero considerati imperdonabili da Elkann, che dopo aver provato a raddrizzare la situazione con Arrivabene si sarebbe deciso a cambiare guida: il futuro di Andrea Agnelli come numero uno della Juventus è oggi più che mai in dubbio.