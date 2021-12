Fiorentina, nuovo nome per l’attacco: contatti per Toni Martinez

La Fiorentina rinforzerà il suo attacco a gennaio e tra i profili valutati c’è anche Toni Martinez, classe ’97 del Porto

La Fiorentina, che con Vincenzo Italiano in panchina è tornata a lottare per un posto nelle competizioni europee, ha deciso di rinforzare il suo attacco nel mercato di gennaio. L’intenzione di Rocco Commisso è trattenere l’inarrestabile Dusan Vlahovic fino al termine dell’attuale stagione e di allargare il parco attaccanti con un nuovo innesto nel mercato invernale.

Sono diversi i nomi sui quali lavora la dirigenza, che nella sua lista, secondo quanto raccolto da SerieANews.com, ha inserito anche Toni Martinez. Lo spagnolo, classe ’97, è dal 2020 in forza al Porto, col quale ha realizzato finora 12 reti in 1534 minuti disputati: una ogni 127′.

Fiorentina, chi è Toni Martinez: il prezzo è abbordabile

Un’ottima media realizzativa per un nove classico (è alto 1.87), forte fisicamente, bravo nel lavoro con i compagni e con caratteristiche perfette per il calcio italiano. È abituato a giocarsi il posto (sulle rive del Duero lo fa con Taremi) ed essere il vice-Vlahovic non lo spaventa, anzi.

Toni Martinez, dopo le esperienze con Oxford United, Valladolid, Rayo Majadahonda, Lugo, Familicao e con i Dragoes, si sente pronto per un’avventura in Serie A e il suo prezzo, nonostante una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, è abbordabile per i toscani. I portoghesi lo lascerebbero partire per una cifra tra i 5 e i 10 milioni di euro. E la Fiorentina ci pensa…