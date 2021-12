Alle 18.30 spazio a ben due match di questo turno infrasettimanale di Serie A. Scendono in campo Inter e Spezia.

Per l’Inter la rincorsa al primo posto è ormai cominciata da diverse settimane. Dopo un avvio di stagione non particolarmente brillante, la squadra di Inzaghi sembra aver trovato la giusta quadra per andare a tentare l’assalto a Napoli e Milan. Tre vittorie consecutiva tra campionato e Champions, un andamento positivo che non conosce sconfitta dal 16 ottobre (contro la Lazio).

Ecco perchè la speranza di tutto l’ambiente è che la squadra nerazzurra abbia finalmente intrapreso un percorso importante e volto a conquistare nuovamente la vetta della classifica. Ora, però, serve concentrazione, anche perchè lo scivolone – soprattutto in questa stagione di Serie A – si nasconde davvero dietro l’angolo.

Di fronte all’Inter oggi si presenta lo Spezia, che vive invece un momento non particolarmente esaltante. Due sconfitte consecutive, una classifica che si fa sempre più complicata, e proprio per questo la compagine ligure ha bisogno di dare un segnale. Stasera la speranza è che si possa giocare anche sull’entusiasmo si affrontare una squadra importante come l’Inter.

Inter-Spezia, le formazioni ufficiali