“Entrava da dietro per far male!”: Ibra, che attacco all’ex Inter

Ibrahimovic, nel corso di un’intervista, ha attaccato Materazzi criticando il suo stile di gioco. Immediata la replica velenosa dell’ex Inter.

In campo, tra i due non c’è mai stato un gran feeling. Sia quando hanno condiviso la maglia dell’Inter che nelle partite in cui si sono trovati uno contro uno. Un rapporto che evidentemente non è migliorato nel corso degli anni, come testimoniato dalle parole di Zlatan Ibrahimovic: la punta del Milan, ai microfoni del ‘Corriere della Sera’, ha infatti criticato lo stile di gioco di Marco Materazzi riservando all’ex interista un vero e proprio attacco frontale.

Ibrahimovic attacca Materazzi, la replica dell’ex Inter

“Entrava da dietro per fare male; e noi calciatori capiamo subito quando uno entra per fare male o semplicemente entra duro, come Chiellini, come Stam, come Maldini…Con lui avevo un conto aperto da anni. L’ho saldato in un derby. Quello entra a piedi levati, io salto, lo evito, e lo colpisco con una gomitata alla tempia. Pippo Inzaghi commentò: ‘Il più bel derby della mia vita: 1-0, gol di Ibra, Materazzi in ospedale’. Ovviamente stava scherzando”.

Immediata la replica di Materazzi il quale, sui propri social network, ha postato due immagini riguardanti la Coppa del Mondo e la Champions League: due trofei mai vinti dallo svedese fino a questo momento della sua carriera. Il tutto, accompagnato dalla didascalia “Post….Muto!”. La questione, appare, tutt’altro che risolta: il conto tra Ibrahimovic e Materazzi resta aperto.