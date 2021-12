Incredibile in Premier League: infarto in tribuna e partita sospesa

Il Chelsea ha sconfitto il Watford, ma la gara è stata sospesa per permettere delle cure ad un tifose colto da malore.

In questi giorni si sta giocando anche il turno infrasettimanale della Premier League. Questa sera il Chelsea ha battuto il Watford di Ranieri 1-2 con le reti, intervallate dal momentaneo pareggio di Dennis, di Mount e Ziyech. Con questo successo la squadra di Tuchel riconferma il primato in classifica.

La gara è terminata in forte in ritardo, visto che è stata sospesa per circa 25 minuti a causa di un malore di tifoso presente sugli spalti del Vicarage Road. Il tutto succede al 14′ del primo tempo quando il gioco era fermo per un infortunio di Masina. Marcos Alonso durante questa pausa si accorge del malore del tifoso.

Premier League, Watford-Chelsea sospesa per un malore di tifoso

L’ex Fiorentina ha immediatamente avvisato il personale medico presente allo stadio, favorendo così le cure necessarie al tifoso colto da malore. La partita è stata sospesa e nel frattempo ci sono stati i soccorsi che hanno poi stabilizzato le condizioni della persona, poi trasportata in ospedale, coinvolta nella vicenda.

E’ già successo in questa Premier League che un calciatore, sempre spagnolo, si è accorto di un malore di un tifosi presente negli spalti durante una partita. Infatti, Sergio Reguilòn aveva anche lui permesso delle cure repentine per un tifoso durante la gara tra il Newcastle ed il Tottenham.