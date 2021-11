“Mica ha 300 presenze con la Juve”: Allegri ‘assolve’ il talento in difficoltà

Al termine di Salernitana-Juventus, Massimiliano Allegri è intervenuto in diretta tv e ha espresso parole importanti nei riguardi di giovani come Kulusevski e Dybala.

Max Allegri, allenatore della Juventus, è soddisfatto per la vittoria dei suoi a Salerno. In questi giorni di difficoltà, seguiti alla sconfitta con l’Atalanta, il tecnico ha riunito i suoi e gli ha parlato. Discorso motivazionale ma anche logico, rispetto alla necessità di responsabilizzarsi ed essere riconoscenti alla Juventus attraverso le migliori prestazioni.

Salernitana-Juventus, Allegri “difende” Kulusevski e Dybala

Bastone e carota con la sua squadra. Allegri ne conosce i difetti ma difende i calciatori a spada tratta. È quanto ha fatto parlando ai microfoni di ‘DAZN’ dall’Arechi: “Dybala e Kulusevski hanno talento, ma non dimentichiamo che l’esperienza si accumula giocando, commettendo degli errori e facendo le cose buone. Kulusevski ha appena 20-21 anni, non è che abbia 25 anni e 300 partite con la Juventus. Si può solo migliorare con l’aiuto dei più esperti e poi i risultati aiuteranno”.

“La Juve ci ha dato tanto, ora dobbiamo essere noi a dare alla Juventus. Sono contento per Morata e per Dybala, entrambi comunque potevano fare ancora qualcosa in più. Quando in questi momenti la squadra è giovincella può anche subire pressioni, invece sono stati molto bravi. È stata una bella vittoria che ci porta a 24 punti. Purtroppo in campionato al momento siamo un po’ in ritardo perché abbiamo perso 11 punti”, ha poi concluso Allegri.