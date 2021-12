“Avrei voluto…”: PSG, Donnarumma non si trattiene sui social

Il PSG non va oltre il pareggio in casa contro il Nizza: Donnarumma si rende protagonista in più occasioni e poi dice la sua sui social.

Il Paris Saint-Germain non è riuscito, nella serata di Ligue 1 di ieri, a sbloccare un risultato rimasto fermo sullo 0-0 contro il Nizza. Un pareggio tra due squadre posizionate in vetta alla classifica (il PSG in prima posizione con 41 punti, il Nizza in quarta con 27 punti). Gianluigi Donnarumma, però, si è fatto trovare pronto in diverse occasioni, due più pericolose nel primo tempo così come una insidiosa nel secondo. Ha poi parlato così sul proprio profilo ‘Twitter’.

Ci sarebbe piaciuto regalare una vittoria ai nostri tifosi. Non è successo, ma partite così ci servono per diventare ancora più forti #AllezParis 🔴🔵 pic.twitter.com/glXAFOesM0 — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) December 1, 2021

PSG, Donnarumma insoddisfatto sui social: “Ci sarebbe piaciuto…”

Gianluigi Donnarumma, quindi, nel match di ieri contro il Nizza, è stato scelto a Navas come portiere titolare del PSG da Pochettino e non ha deluso le aspettative. Decisivi, per salvare almeno il pareggio (risultato con cui poi effettivamente è terminata la gara), sono stati infatti i suoi interventi su Dolberg e Delort.

Sul proprio profilo ‘Twitter’, anche con un pizzico di delusione, Donnarumma ha perciò commentato: “Ci sarebbe piaciuto regalare una vittoria ai nostri tifosi. Non è successo, ma partite così ci servono per diventare ancora più forti“. Una frase questa accompagnata da foto che ricordano i momenti salienti della serata.