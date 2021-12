“Scudetto? Hanno la sesta rosa…”: l’inattesa sentenza di Palmeri

Tancredi Palmeri commenta il momento del Napoli di Luciano Spalletti e rivela la propria opinione: “Sesti in campionato per rosa”.

Da tempo, ormai, mancava in Serie A una lotta così serrata per il primo posto in classifica. Con il Napoli di Luciano Spalletti ancora in cima all’elenco generale, gli azzurri devono difendersi, dopo gli ultimi passi falsi in campionato, dagli assalti di Milan ed Inter, pronte a spodestare i partenopei. Il giornalista Tancredi Palmeri, intervenuto in diretta sul nostro canale Twitch, ha commentato il momento della squadra azzurra.

Tancredi Palmeri sentenzia: “Napoli sesto in campionato per rosa”

Ecco quanto dichiarato: “Mertens non aveva mai giocato. Il Napoli non ha la migliore rosa, nemmeno la seconda o la quarta. Forse la sesta, almeno secondo me. Se il Napoli perde Di Lorenzo e Mario Rui chi ci mette sulle fasce? La Juventus, invece, per una posizione ha De Sciglio, Alex Sandro, Pellegrini, Cuadrado. Il Napoli, però, ha un lusso che gli altri non hanno. Uno come Mertens in panchina la Juve non ce l’ha, idem il Milan e l’Inter, figuriamoci le altre. Il Napoli è come se fosse quello con la macchina più bella ma che guadagna meno degli altri”.

Poi prosegue: “Graduatoria delle migliori rose in Serie A? La Juve ha la rosa più forte, poi c’è Inter. Quando stanno bene c’è la Roma, l’Atalanta, il Milan e poi il Napoli”.