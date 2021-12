“In beneficenza…”: Italia, la (dolce) ‘beffa’ dell’Irlanda del Nord

La Federazione calcistica dell’Irlanda del Nord ha deciso di donare in beneficenza il cioccolato regalato dalla Svizzera dopo il pari con l’Italia.

Il pareggio 0-0 rimediato dall’Italia a Belfast contro l’Irlanda del Nord è costato caro agli azzurri. L’undici di Mancini infatti, a causa di quello stop, si è visto superare in classifica all’ultima giornata dalla Svizzera.

Gli elvetici, che con il sorpasso si sono qualificati direttamente a Qatar 2022 e hanno mandato l’Italia agli spareggi, hanno voluto ringraziare la compagine irlandese per il ‘favore’ in un modo abbastanza particolare.

Ben 9,3kg di finissimo cioccolato svizzero erano stati donati come ringraziamento dalla Federcalcio Svizzera all’Irlanda del Nord. Il tutto con un video del CT svizzero Yakin che confezionava la cioccolata.

L’Irlanda del Nord: “Grazie, ma meglio in beneficenza”

La risposta dell’Irlanda del Nord non si è fatta attendere. La federazione nordirlandese ha prima ringraziato gli svizzeri e poi ha dichiarato che il cioccolato sarà donato in beneficenza all’associazione Cancer Fund for Children. Una decisione che ha trovato il plauso degli stessi svizzeri.

“Siamo estremamente grati alla federcalcio svizzera e a quella nordirlandese per questa donazione generosa.” hanno commentato dall’associazione “Questo regalo di Natale sarà molto apprezzata dai bambini e dai giovani che sosteniamo!”