“Volevo dire addio al calcio…”: Juve, il retroscena lascia tutti senza parole

Juve, il retroscena dell’ex Gonzalo Higuain lascia tutti senza parole: “Durante la pandemia non volevo più tornare…”, l’intervista

Una vita in giro per il mondo, conquistando record e trofei. Soprattutto tra Italia e Spagna. Per anni Gonzalo Higuain ha rappresentato uno dei calciatori più forti del nostro campionato, prima con la maglia del Napoli e poi con quella della Juventus.

In bianconero, però, l’avventura dell’argentino non è sempre stata coerente con le aspettative. Soprattutto nelle fasi finali della sua esperienza: il prestito al Milan, poi quello al Chelsea e alla fine il rientro a Torino, con Maurizio Sarri.

Tutti capitoli che lo stesso Higuain ha affrontato in una lunga intervista concessa ad ‘ESPN’, rivelando un retroscena che ha lasciato molti tifosi senza parole.

Higuain e il retroscena sulla Juve: “Non volevo più tornare, volevo dire addio al calcio”

Adesso felicissimo negli Stati Uniti, Higuain è stato senza filtri sul suo 2020: “È stato un anno duro. Ero tornato in Argentina, a mia madre avevo detto che non sarei ripartito fino alla sua guarigione. Volevo dire addio al calcio, ho continuato solo per lei”. Poi l’ex bianconero rivela: “Quando è scoppiata la pandemia, ero ancora in Argentina. Non volevo più tornare alla Juventus… Era assurdo continuare a giocare, con tutti quei morti”.

Di qui, Higuain si fa duro contro le istituzioni del calcio: “Se ne fregano delle vite in gioco, ci hanno fatto giocare solo per dare svago alle persone rinchiuse in casa. Quando non volevo tornare, ho ricevuto solo critiche. Era quello che sentivo di fare”.