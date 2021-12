Milan, Kjaer out 6 mesi: arriva il gesto che fa applaudire tutti

Il difensore del Milan Simon Kjaer starà ai box a lungo. A rendere un pochino meno spiacevole l’infortunio un bel messaggio dell’Inter.

L’infortunio di Simon Kjaer è stato una vera e propria tegola per il Milan. Il difensore danese, perno della retroguardia rossonera, dovrà stare lontano dai campi di gioco per circa sei mesi.

Uno stop lungo, che complica i piani tattici e di mercato del Milan, ora alle prese con la necessità di arrivare a gennaio per trovare un rimpiazzo. L’infortunio ha riscontrato la solidarietà degli addetti ai lavori, a partire dai cugini dell’Inter.

I nerazzurri, attraverso Twitter, hanno infatti rilasciato un bellissimo messaggio per Kjaer: “Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l’applauso che meriti.”

Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l'applauso che meriti. #FCIM https://t.co/GxFAIDNUZV — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) December 3, 2021

L’infortunio di Kjaer e i piani del Milan per il futuro

I sei mesi di stop per Simon Kjaer costringono in ogni caso il Milan a guardarsi attorno. Fino a gennaio i rossoneri dovranno fare di necessità virtù nel reparto arretrato. Ma poi sarà d’obbligo quantomeno cercare qualcosa sul mercato.

Per il momento, infatti, sembrerebbe che i rossoneri abbiano messo nel mirino Nikola Milenkovic della Fiorentina e Luiz Felipe della Lazio, in scadenza a giugno. Ci sarebbe poi la pista ‘low-cost’ Caldara. Il cartellino è ancora del Milan e il giocatore potrebbe essere richiamato alla base.