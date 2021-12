Italia campione, compare l’inatteso ‘omaggio’ di Spotify

Il tiro a giro di Lorenzo Insigne è simbolo di Euro 2020. Anche la piattaforma musicale Spotify ha celebrato la giocata dell’attaccante.

Nonostante per l’Italia non sia un ottimo momento dal punto di vista calcistico, le gesta della Nazionale italiana di Roberto Mancini ad Euro 2020 sono ancora indelebili nella mente dei tifosi italiani. La vittoria all’ultima edizione degli Europei ha fatto salire gli azzurri sul tetto del Continente, riportando un entusiasmo che mancava dal 2006, anno della storica ed ultima vittoria dei Mondiali di calcio. A trascinare gli azzurri al successo nella competizione ci hanno pensato i top player di Roberto Mancini. Tra questi c’è sicuramente Lorenzo Insigne, capitano della SSC Napoli di Luciano Spalletti.

Spotify omaggia Insigne

Il talentuoso attaccante della Nazionale è salito alla ribalta della cronaca grazie alla sua giocata simbolo: il tiro a giro. Un vero e proprio marchio di fabbrica esportato in tutta la Nazione. Non solo a Napoli, ‘o’tiraggir‘ è diventato celebre in ogni angolo del Belpaese.

Una giocata così famosa e simbolica che anche Spotify ha voluto rendere omaggio agli azzurri. La piattaforma streaming musicale ha celebrato Lorenzo Insigne con un wrapped postato sui propri canali social: “C’è stato un podcast che ti ha fatto impazzire quanto O’TIRAGGIR”.