Milan, concorrenza tedesca per l’attaccante: affare da 40 milioni

Dal Portogallo parlano di una sfida di mercato tra il Milan e il Borussia Dortmund. Obiettivo dei due club: Darwin Nunez.

In Portogallo sono sicuri, uno dei prossimi crack sul mercato attaccanti sarà Darwin Nunez. Il giocatore classe ’99 è attualmente in forza al Benfica che lo ha prelevato la scorsa stagione dall’Almeria.

Nunez, dopo un primo anno di ambientamento, sta ripetendo i numeri che avevano caratterizzato la sua precoce esplosione in Spagna. Per l’attaccante siamo già a 11 gol in 17 presenze tra campionato e Champions League.

Proprio per questo da qualche tempo il giocatore era finito nei radar di mercato del Milan. Giovane e con esperienza europea, il profilo ideale per il mercato attuale dei rossoneri.

Milan, per Nunez c’è la concorrenza del Benfica

Non solo il Milan su Darwin Nunez. L’attaccante, secondo il quotidiano portoghese Record, fa parecchia gola anche ad altre big europee. Una su tutte il Borussia Dortmund che, qualora dovesse cedere Haaland, avrebbe individuato nel portoghese il rimpiazzo ideale.

Naturalmente questa situazione di potenziale asta fa parecchio gola al Benfica che può quindi alzare il prezzo e incassare di più. Attualmente il giocatore è valutato circa 40 milioni di euro e difficilmente il Benfica vorrà fare sconti.