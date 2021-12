“No a Lewandowski e Messi”: Courtois spiazza sul Pallone d’Oro

Thibaut Courtois si rivela critico nei confronti dei criteri di assegnazione del Pallone d’Oro e indica a chi avrebbe dato il premio.

Sarà anche vero che il Pallone d’Oro è un riconoscimento di cui oggi importa a pochissime persone, ma in realtà pochi trofei fanno discutere come quello che France Football assegna ogni anno a quello che considera il miglior calciatore al mondo.

La vittoria di quest’anno di Lionel Messi, che si è visto consegnare il 7° Pallone d’Oro in carriera appena pochi giorni fa, ha acceso ancora di più le polemiche. Non soltanto su chi avrebbe meritato il premio, ma su quali debbano essere effettivamente i criteri che i giudici devono tenere in considerazione al momento del voto.

Messi ha vinto la Copa America con l’Argentina da miglior giocatore e segnato un gran numero di gol, ma andando a guardare i numeri ha vinto meno di Jorginho – regista del Chelsea e dell’Italia campioni d’Europa a livello di club e Nazionali – e segnato meno di Lewandowski, per molti il miglior centravanti in circolazione.

Courtois: “Il Pallone d’Oro? Lo meritava Benzema”

La Pulce però ha preceduto i due, che per molti avrebbero meritato più di lui l’ambito riconoscimento di France Football. Per molti ma non per Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, che ha affermato che nessuno dei tre avrebbe dovuto vincere e quindi ha fatto il nome del compagno di squadra Karim Benzema.

“È un trofeo strano, sembra che tutto si riduca a vincere trofei. Se guardi chi è in alto vedi calciatori che hanno vinto Copa America, Europei e Champions League. È sempre così. Questo è quello che guardano i giurati. I trofei, non l’intero anno.”

Quindi si è augurato che Benzema possa trionfare nell’edizione 2022: “Se lo meriterebbe. Speriamo di vincere qualche trofeo quest’anno, allora, e che lui venga premiato la prossima volta.”