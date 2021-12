“Sulla Juve ho mollato da settimane…”: Adani stronca Allegri

Daniele Adani si è voluto esprimere sulla corsa per lo Scudetto affermando che la Juventus di Allegri è ormai fuori dai giochi.

Accolto come il figliol prodigo, capace di riportare la Juventus sulla retta via dello Scudetto dopo gli esperimenti falliti con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri non è riuscito a risollevare la Juventus. La Vecchia Signora è ancora viva e resta sempre una squadra di alto livello, ma per lo Scudetto è ormai da considerare fuori dai giochi.

Questo almeno è il pensiero di Daniele Adani, ex calciatore in Serie A con le maglie di Brescia, Inter, Fiorentina, Ascoli ed Empoli e oggi apprezzato opinionista sul web e in RAI, dove è approdato dopo l’addio a Sky della scorsa estate. Proprio durante questa esperienza Adani si scontrò con Allegri nella celebre diatriba tra “giochisti” e “risultatisti”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Adani: “Scudetto? Juve fuori dai giochi, Inter favorita”

Non è comunque una questione personale quella che porta Adani, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ad affermare che la Juventus, a -12 dal Napoli primo in classifica mentre si avvicina il giro di boa, debba essere ormai considerata fuori dalla corsa per il titolo. Bensì una differenza che ha individuato rispetto all’Inter, al momento al 3° posto ma per lui ancora principale favorita.

“Sulla Juventus ho mollato alcune settimane fa. La differenza con l’Inter, che per me resta la principale favorita, è che i nerazzurri non hanno mai perso la direzione. Neanche quando erano a -7 dal Milan. Hanno tirato diritto senza guardare gli altri, è simbolo di maturità. Ha sempre fatto la corsa su se stessa.”

Maturità e coesione, ecco quello che l’Inter ha avuto e la Juventus, per Adani, evidentemente no: “Napoli e Milan hanno fatto cose straordinarie, ma l’Inter per me è sempre stata prima nelle gerarchie anche quando era evidentemente indietro. Oggi è tornata in corsa, è a ridosso delle prime e può crederci.”