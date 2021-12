PSG, ancora una mazzata: comunicato ufficiale amaro

Nuovo problema fisico per Sergio Ramos, fermato da un affaticamento muscolare: non convocato per la partita di oggi. Il PSG riflette

Prosegue male la stagione di Sergio Ramos al Paris Saint Germain. Il difensore, dopo essere rimasto a lungo fuori a causa di un infortunio al polpaccio, aveva fatto il suo debutto ufficiale con la sua nuova maglia il 28 novembre in occasione della sfida che ha visto il PSG affrontare il Saint-Étienne. Il peggio sembrava quindi alle spalle, tuttavia il difensore negli ultimi giorni ha accusato nuovi problemi fisici: in particolare, si parla di un affaticamento muscolare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Le groupe parisien pour le déplacement à Lens ! 📋🔴🔵#RCLPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 4, 2021

PSG, altra mazzata: nuovo infortunio per Sergio Ramos

Fuori con il Nizza, l’ex Real Madrid non è stato quindi nemmeno convocato per la partita di stasera contro il Lens quinto in classifica. La conferma è arrivata direttamente dal club parigino il quale, attraverso una nota, ha spiegato che lo spagnolo “riprenderà gli allenamenti collettivi solo domenica, così come Ander Herrera”. L’ennesimo problema per Sergio Ramos, al Paris Saint Germain percepisce 15 milioni netti fino al 2023.

LEGGI ANCHE >>> PSG, è arrivata la beffa: annuncio ufficiale del club

Ecco perché Leonardo, nei giorni scorsi, aveva iniziato a prendere in considerazione l’idea di rescindere il contratto del giocatore in modo tale da risparmiare importanti risorse economiche da destinare poi ai prossimi colpi in entrata. Il rientro in gruppo del difensore aveva messo in stand-by il discorso ma ora l’operazione potrebbe davvero concretizzarsi. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Sergio Ramos.