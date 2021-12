“Una complicata pubalgia per il top”: la notizia che gela il Napoli

Il Napoli 1° in classifica fa i conti con la lunga lista di infortunati che complica il lavoro di Spalletti: brutte notizie su un top player.

Protagonista di una partenza netta in campionato, che ha acceso in città il sogno di uno Scudetto vinto per la seconda e ultima volta nella storia nel lontano 1990 – erano i tempi del grande Diego Armando Maradona – il Napoli deve fare i conti con la sfortuna.

Il 1° posto in classifica della banda di Spalletti sarà in discussione stasera, quando gli azzurri se la dovranno vedere con la lanciatissima Atalanta di Gian Piero Gasperini. In quel momento, in un sabato assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati, le più dirette inseguitrici avranno già giocato e potrebbero mettere non poca pressione sui 90 minuti del Maradona.

Il Milan se la vedrà con la fragile Salernitana, l’Inter invece con la Roma dell’ex Mourinho priva però di numerosi titolari. Opportunità ghiotta per le milanesi, mentre il Napoli si prepara ad affrontare la Dea privo di numerosi titolari: a Osimhen e Anguissa si sono aggiunti Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne, e se per quest’ultimo lo stop dovrebbe avere tempi contenuti per gli altri due la situazione sembra essersi complicata.

Napoli, Fabian Ruiz fuori fino al 2022

In particolare per Fabian Ruiz, punto fermo del centrocampo di Spalletti già privato della rivelazione Anguissa. Lo spagnolo, come anticipato ieri in radio dal medico sociale campano Canonico e registrato negli allenamenti, salterà la sfida contro l’Atalanta. E non solo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, Ruiz sarebbe alle prese con una complicata pubalgia che sarà curata in non meno di un mese e che lo costringerà dunque a saltare interamente il mese appena cominciato.

Non solo l’Atalanta, dunque. Il Napoli dovrà fare a meno di Fabian Ruiz anche contro il Leicester in Europa League e quindi contro Empoli, Milan e Spezia in campionato. Una brutta tegola che rischia di complicare non poco il sogno Scudetto dei partenopei.