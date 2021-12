“C’è ancora tempo”: Vlahovic, l’annuncio in diretta spiazza i tifosi

La Fiorentina deve risolvere la questione Vlahovic: andrà via a gennaio? Il ds Pradé ne parla a Sky Sport prima di Bologna-Fiorentina.

Il futuro di Dusan Vlahovic è più in bilico che mai. L’addio alla Fiorentina sembra scontata. Bisognerà capire quali saranno le tempistiche: partirà in estate o saluterà Firenze già a gennaio? La Juventus di Andrea Agnelli è sulle sue tracce, ma in questo momento i bianconeri hanno altre faccende a cui pensare. Proprio per questo motivo, infatti, hanno provato ad inserirsi altri club, pronti all’asta per il cartellino dell’attaccante viola.

Calciomercato Vlahovic, annuncio di Pradè

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ durante il pre partita di Bologna-Fiorentina, il direttore sportivo del club toscano, Daniele Pradè, ha rilasciato alcune dichiarazioni, commentando il match e dando spazio anche alla questione Vlahovic.

Ecco quanto dichiarato: “Oggi si affrontano due squadre che giocano bene. Entrambe, però, sono ancora alla ricerca di una identità precisa. E’ un match importante. Un risultato positivo può dare alla Fiorentina un’altra consapevolezza”. Poi prosegue: “Che succederà a gennaio con Vlahovic? Manca ancora tempo per dire cosa succederà con Dusan. Questo è un momento delicato, parlare di mercato è sbagliato per tutti. Si sta comportando da professionista, Italiano è contento così come lo siamo noi. Berardi è fortissimo, ma non posso parlare di lui. E’ un giocatore del Sassuolo”.