DIRETTA Bologna-Fiorentina: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Bologna-Fiorentina, lunch match del sedicesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 12:30.

Sta per iniziare Bologna-Fiorentina, gara delle 12:30 della Serie A 2021/2022. Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, la squadra di Sinisa Mihajlovic ospita la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Gli emiliani, reduci da due vittorie consecutive contro Spezia e Roma, non hanno intenzione di invertire la rotta. L’ottavo posto in classifica a quota 24 punti, gli stessi della Juventus di Allegri, fanno sognare i tifosi. Anche i viola di punti in elenco ne hanno 24. L’obiettivo di Italiano sono i tre punti per mettere a segno la seconda vittoria di fila dopo il successo contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Barrow, Sansone. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Molla, Bardi, Binks, Bonifazi, Dijks, Viola, Orsolini, Skov Olsen, Santander, Van Hooijdonk, Vignato, Cangiano.

LEGGI ANCHE >>> Real Madrid-Inter, un protagonista salta il match: “Non ci sarà”

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Italiano. A disposizione: Rosati, Venuti, Igor, Terzic, Amrabat, Benassi, Pulgar, Maleh, Saponara, Sottil, Kokorin, Cerofolini.