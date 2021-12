“L’hanno chiamato”: Italia, pronto il colpo per la missione Mondiali

Italia, Roberto Mancini potrà approfittare di Joao Pedro per i playoff per la qualificazione ai Mondiali: colloquio telefonico.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini è già al lavoro in vista dei playoff per provare a centrare la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. L’Italia, impegnata contro Macedonia e poi con la vincente di Portogallo-Turchia, non può più sbagliare se vuole approdare alla Coppa del Mondo. Una sconfitta significherebbe dire addio alla qualificazione ai Mondiali per la seconda volta di fila dopo la debacle ai tempi di Gianpiero Ventura.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia, telefonata a Joao Pedro: il calciatore è disponibile

Per evitare il peggio, viste le tante defezioni delle ultime uscite, Roberto Mancini prova a cautelari. Il CT italiano è da tempo al lavoro per aggregare al gruppo l’attaccante del Cagliari Joao Pedro. Il centravanti del club sardo, impegnato a completare l’iter burocratico per scendere in campo con la maglia azzurra, avrebbe già avuto i primi contatti con l’entourage del tecnico della Nazionale.

LEGGI ANCHE >>> Juve, pronti due ex bomber di Serie A come alternativa a Vlahovic

Come riferisce l’edizione odierna de ‘L’Uninone Sarda’, l’attaccante cagliaritano avrebbe garantito la propria disponibilità durante il colloquio telefonico. Tra circa un mese, dunque, potrebbe arrivare a Coverciano per partecipare allo stage che sta per essere organizzato dai vertici della Nazionale italiana. Il rinforzo per gli spareggi è sempre più vicino.