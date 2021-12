Juve, pronti due ex bomber di Serie A come alternativa a Vlahovic

Uno dei problemi della Juve di Allegri è l’attacco. Visto le difficoltà per arrivare a Vlahovic, i bianconeri studiano alternative.

La Juve di Massimiliano Allegri vede nel reparto avanzato uno dei suoi problemi principali. Nessun giocatore bianconero sembra in grado di sostenere i numeri di Cristiano Ronaldo e l’unica vera stella, l’argentino Paulo Dybala, non è una punta di ruolo ed è alle prese con costanti problemi fisici.

Il sogno bianconero è il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic, ma arrivare al serbo è molto complicato. Il giocatore difficilmente si muoverà a gennaio e soprattutto Commisso vuole ‘fare cassa’ e magari evitare la cessione all’acerrimo club rivale.

Juve, ritorni di fiamma in attacco

Secondo quanto riporta Tuttosport la dirigenza bianconera vuole acquistare un attaccante di peso già a gennaio e nel mirino ci sarebbero due attaccanti in uscita dai rispettivi club e che hanno fatto molto bene in Italia. I nomi in questione sono Mauro Icardi ed Edinson Cavani.

L’attaccante parigino non sembra essersi ambientato nel club francese e potrebbe partire in caso di offerte mentre Cavani è in scadenza con lo United e potrebbe rappresentare un’interessante opzione low cost.