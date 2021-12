“Lui segna più di tutti…”: Mondiali, l’annuncio di Mancini sull’attaccante

Roberto Mancini ha parlato degli impegni che attendono l’Italia per la qualificazione ai Mondiali in Qatar nel 2022.

Roberto Mancini è tornato a parlare della sfida con la Macedonia del Nord, insieme poi a quella che potrebbe essere l’eventuale finale, che attende gli azzurri per cercare di qualificarsi ai Mondiali in Qatar del 2022. L’Italia, infatti, a marzo dovrà affrontare momenti importanti e difficili ma dovrà cercare di non sprecare l’ultima occasione utile per strappare un posto tra le big mondiali. Il CT azzurro, ospite della Ferrari, ha perciò parlato ai microfoni di ‘Sky’ a Jeddah dove ha assistito al Gp dell’Arabia Saudita di Formula 1.

Italia, Mancini in vista delle qualificazioni ai Mondiali: “Non sarà facile ma…”

Roberto Mancini, quindi, ha così parlato ai microfoni di ‘Sky’ in vista delle gare dei playoff che l’Italia dovrà disputare a marzo: “Per il Mondiale ci siamo complicati un po’ la vita, vedremo a marzo, non sarà facile ma secondo me abbiamo delle buone possibilità“.

In merito poi agli attaccanti che potrebbero far bene al reparto offensivo del gruppo azzurro, il CT ha rilasciato dichiarazioni con l’intenzione principale di ‘difendere’ dalle critiche Ciro Immobile: “Scamacca? Abbiamo dei ragazzi bravi che possono crescere. Immobile segna più di tutti, nelle ultime gare ha avuto problemi fisici, solo questo“.