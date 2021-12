“Fastidio muscolare”: Napoli, l’ennesimo infortunio che fa tremare Spalletti

Non solo la sconfitta per il Napoli di Luciano Spalletti. Il match con l’Atalanta ha portato l’ennesimo infortunio, si ferma anche Lobotka.

Nell’anticipo serale di Serie A il Napoli ha perso il primato in campionato. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti non solo hanno perso contro l’Atalanta ma hanno avuto l’ennesimo infortunio di questa stagione.

La squadra partenopea, già decimata prima dell’inizio del match, ha perso per infortunio Stanislav Lobotka, giocatore in campo a causa del recente stop fisico occorso a Zambo Anguissa. Oltre metà squadra titolare è al momento in infermeria e questo stop è preoccupante in vista del match decisivo in Europa League contro il Leicester.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, le ultime sull’infortunio di Lobotka

Il Corriere dello Sport riporta che il giocatore ha accusato un fastidio muscolare, l’ennesimo stop fisico che ha costretto Spalletti a cambiare la squadra in corsa e che ha creato problemi alla formazione partenopea.

LEGGI ANCHE >>> Sky o DAZN? Dove vedere Juve-Genoa, la Lazio e le altre gare di Serie A

Contro il club inglese il Napoli è in piena emergenza e con Anguissa fuori uso il tecnico azzurro ha come obiettivo quello di recuperare almeno uno tra Lobotka e lo spagnolo Fabian Ruiz.