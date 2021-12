Sky o DAZN? Dove vedere Juve-Genoa, la Lazio e le altre gare di Serie A

Dopo gli impegni delle prime in classifica oggi ci saranno altre gare di Serie A. La Juve di Allegri deve rispondere in ottica Champions.

Abbiamo visto ieri ‘le prime della classe’ ed oggi si disputeranno altri match validi per la sedicesima giornata di Serie A. Tante gare interessanti con subito il derby tra Bologna e Fiorentina con due squadre che vogliono continuare a sognare ed a coltivare le proprie ambizioni per l’Europa.

Nella giornata odierna si disputeranno cinque incontri con il turno di Serie A che si chiuderà poi nella giornata di domani. Importante occasione per la Juve di Massimiliano Allegri: i bianconeri devono vincere per non perdere ulteriori punti dalle quattro in vetta e dalla zona Champions League.

Serie A, ecco le partite di oggi

Importante turno anche per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti sfidano una Sampdoria in difficoltà a Genova ed hanno bisogno di punti importanti per l’Europa. Curiosità per il derby veneto tra Venezia e Verona.

Ecco il programma delle cinque gare odierne e dove verranno trasmessi gli incontri: