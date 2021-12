“Non è facile. La delusione…”: PSG, il campione spiazza Al Khelaifi

Le parole di Kylian Mbappé sulla permanenza durante questa stagione al PSG sono piuttosto chiare e non avranno fatto piacere allo sceicco Al Khelaifi.

Il contratto di Kylian Mbappé è in scadenza nel 2022, ciò significa che a decorrere dal prossimo 1 gennaio 2022, il giocatore potrà definire un accordo con qualsiasi altra società. I dubbi sembrano essere quasi assenti per quanto riguarda ciò che accadrà: il Real Madrid lo attende da almeno una stagione e il calciatore non sogna alcun’altra maglia al di fuori di quella delle merengues. La conferma sul rapporto che sta per terminare con i parigini in qualche modo l’ha data proprio l’attaccante.

PSG, Mbappé deluso dal mancato trasferimento estivo al Real Madrid

Kylian Mbappé on his future to @PVSportFR: “It's not easy. Whatever happens, I'm going to play for a big club. People were asking me if I wasn't too disappointed… yes a bit at the beginning, when you wanted to leave, but I wasn't in the 3rd division”. 🔴🇫🇷 #PSG @psghub — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 5, 2021

Attraverso il proprio profilo Twitter, il giornalista Fabrizio Romano ha riportato alcune dichiarazioni di Mbappé in merito al suo futuro: “Non è semplice. Qualsiasi cosa accadrà, giocherò per un grande club. La gente mi ha chiesto se fossi deluso, sì. All’inizio un po’ sì. Quando vuoi andare via, ma non ero in terza categoria…”.

Non è ormai un mistero che l’attaccante volesse lasciare il PSG già in estate per trasferirsi al Real Madrid, ma non è stato possibile realizzare l’intento economicamente anche per la questione relativa al contratto in scadenza e il difficile accordo da trovare in tal senso. Tuttavia, nulla gli impedirà verosimilmente di realizzare con qualche mese di ritardo il suo desiderio.